LOSC – Mercato : encore 48h d’attente dans l’interminable dossier Gabriel ?

Gabriel, le défenseur du LOSC, devrait bel et bien quitter le club nordiste dans la semaine qui arrive. Sa destination est désormais connue.

Après de longues semaines d’attente et de tractations, l’un des dossiers les plus imposants du LOSC devrait trouver son issue dans la semaine. Gabriel, le défenseur brésilien du club nordiste, va s’engager avec Arsenal qui a finalement emporté la bataille contre Naples et Everton.

Depuis quelques heures, chacun y va de ses petits détails dans le dossier. Le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi a par exemple annoncé que c’est mardi que Gabriel passera sa visite médicale dans la cité londonienne. Il faudra donc attendre encore 48 heures pour que ce dossier à rallonge trouve une issue définitive.

Comme les journalistes étrangers ou Saber Desfarges de la Chaîne Telefoot, le journaliste de RMC confirme le montant de 30 millions d’euros comme la somme du transfert négociée entre les deux clubs.