LOSC – Mercato : enfin Dogue, Jonathan David justifie son choix !

Présenté à la presse, ce jeudi midi, Jonathan David a exposé les raisons de son choix de rejoindre le LOSC. Il s’est engagé cinq saisons chez les Dogues.

À 20 ans, en s’engageant avec le LOSC, Jonathan David est devenu la nouvelle attraction de la Ligue 1. Auteur d’une grande saison à La Gantoise, le buteur a été présenté à la presse française ce jeudi midi. Sûr de lui, le Canadien a révélé les raisons de son choix.

Alors qu’il avait des touches en Allemagne et Angleterre, David a voulu rejoindre le nord de la France dans le but d’engranger du temps de jeu. « Je voulais aller dans un club où j’allais jouer et continuer à progresser. Et ici, il y a un bon collectif avec de bons joueurs. La Premier League on sait ce que c’est mais pour moi, la prochaine étape c’était le LOSC. »

Devenu la recrue la plus onéreuse de l’histoire des Dogues (32M€ bonus compris), le gamin de Brooklyn (États-Unis) n’a aucune once de stress avant le début de sa nouvelle aventure. « C’est un honneur pour moi d’être le transfert le plus cher. Mais ça ne me met aucune pression. Tout le monde a la pression mais le fait que je sois calme m’aide beaucoup sur le terrain. »

David se sent bien différent d’Osimhen

Chez les Nordistes, David aura la lourde tâche de remplacer Victor Osimhen. Parti à Naples, le Nigérian avait été la révélation du LOSC la saison passée (avec 13 buts et 5 passes décisives en Ligue 1). « On va dire qu’Osimhen a eu une influence sur moi car il sort de la Belgique, on a un parcours similaire. Mais ça a très peu joué (n.d.l.r : sur son choix de rejoindre les Dogues). Victor est un très bon joueur. Nous sommes des joueurs très différents et chacun son parcours. Je sais très bien trouver les positions pour marquer des buts, c’est une de mes forces. » Plus « neuf », qu’un vrai « numéro dix », dixit l’intéressé, David sera suivi de près par les amoureux de football et les recruteurs internationaux.