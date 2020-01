LOSC – Mercato : énorme coup de théâtre sur le dossier Gabriel !

false

Le LOSC a décidément l’art du contrepied. Ce matin, on redoutait que les Dogues soient attaqués en dernière minute sur son défenseur le plus courtisé Gabriel (22 ans) et on n’attendait aucun renfort dans les 24 dernières heures du Mercato.

Ce soir, à moins de deux heures de la deadline, les Nordistes sont sur le point de finaliser la venue pour six mois de l’international argentin Nicolas Gaitan (31 ans), libéré de son contrat au Chicago Fire (MLS). Un deal qui s’est ficelé en l’espace de 24 heures et qui ne devrait plus tarder à être officialisé.

Lille a également solutionné le problème Gabriel en annonçant la prolongation pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en juin 2023, de leur défenseur central brésilien. L’été prochain, pour recruter le colosse des Dogues, il faudra passer à la caisse…