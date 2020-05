LOSC – Mercato : entre deux auto-critiques, Bamba fait le point sur son avenir

true

L’ailier des Dogues, qui estime ne pas avoir réalisé une bonne saison, jure se sentir bien à Lille et donc ne pas penser à un départ.

En feu la saison dernière aux côtés de Nicolas Pépé, Jonathan Bamba a été moins en vue cette saison. Peut-être parce que le système de jeu du LOSC a changé et fait davantage la part belle au duo Loïc Rémy-Victor Osimhen. Ou peut-être parce que la découverte de la Champions League a été difficile à digérer.

Mais toujours est-il que l’ailier de 24 ans a conscience de ne pas avoir répondu aux attentes. Lors d’un live sur Instagram repris par le site Le Petit Lillois, il a ainsi assuré que « faire pire que cette saison, c’est impossible ». Un jugement un peu dur car il a tout de même délivré 9 passes décisives, soit le meilleur total pour un Dogue toutes compétitions confondues.

Egalement interrogé sur son avenir, l’ancien Stéphanois a expliqué qu’il « se sent très bien à Lille », fermant donc la porte à un transfert cet été. Même si, on le sait, la politique du LOSC est de vendre en conséquence à chaque intersaison pour renflouer ses caisses et financer son recrutement. Et que si Bamba peut être vendu au prix fort, Gérard Lopez ne dira pas non.