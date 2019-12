LOSC – Mercato : Flamengo fixe une deadline pour Thiago Maia

false

En discussions avec le LOSC sur le prêt avec option d’achat de Thiago Maia (22 ans), Flamengo se donne une quinzaine de jours pour trouver un accord. Pas plus.

Comme annoncé depuis quelques jours déjà, Flamengo a relancé la piste Thiago Maia (LOSC, 22 ans). Frustré de n’être pas parvenu à ses fins l’été dernier, le vice-champion du Monde des Clubs espère boucler rapidement le dossier du flop nordiste.

D’après « GloboEsporte », l’équipe entraînée par Jorge Jesus discute bel et bien depuis plusieurs jours d’un prêt d’un an (jusqu’en décembre 2020) assorti d’une option d’achat. Ouvert aux négociations, les Dogues se montrent pour l’heure intransigeant sur le prix de l’option, Maia ayant été pendant longtemps le plus gros transfert de l’histoire du LOSC (15 M€).

Alors qu’on s’achemine vers un poker menteur qui pourrait durer, Flamengo n’a pas l’intention de perdre tout son Mercato à négocier avec Lille pour l’ancien joueur de Santos. Toujours d’après la presse auriverde, le « Fla » se laisse jusqu’au 13 janvier pour trouver une issue au dossier. Les 15 prochains jours seront intenses…