LOSC – Mercato : Fonte envoie un message clair à Lopez, Campos et Galtier

Le défenseur central portugais des Dogues ne se voit pas raccrocher les crampons à la fin de son contrat en 2021, bien au contraire.

Pilier du LOSC depuis deux ans, José Fonte est encore sous contrat pour une saison. Et après ? La logique voudrait que le défenseur central raccroche les crampons, lui qui a déjà 36 ans. Mais dans une interview accordée à INews et relayée par Le Petit Lillois, le Portugais a assuré vouloir faire durer le plaisir.

« L’Euro ? Je me sens bien. A 36 ou 37 ans, ça ne fera pas une grande différence sur mes capacités ou mon côté physique. J’ai eu la chance de ne pas avoir eu beaucoup de blessures dans ma carrière et je prends soin de mon corps depuis longtemps. Je veux jouer à ce niveau pendant encore trois ans minimum. Je ferai de mon mieux pour rester dans le jeu et briser les barrières. »

Gérard Lopez, Luis Campos et Christophe Galtier seront-ils prêts à offrir un nouveau contrat à un joueur qui sera certes presque quadragénaire dans trois ans mais dont l’investissement est irréprochable et qui est l’un des piliers du vestiaire des Dogues ?