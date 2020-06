LOSC – Mercato : Gabriel a une préférence pour son avenir !

true

Sur le départ, Gabriel (22 ans) va s’en aller du LOSC cet été. Son agent vient de dévoiler la préférence du défenseur central pour son prochain club.

Comme à l’accoutumée, le LOSC va vendre plusieurs de ses meilleurs éléments cet été. Le modèle économique lillois basé sur le trading l’oblige à céder des joueurs. Durant ce mercato estival, Victor Osihmen (21 ans) et Gabriel Magalhães (22 ans) devraient quitter le LOSC.

Ardemment courtisé en Italie et en Angleterre, Gabriel dispose d’un profil très recherché en Europe. Le défenseur central gaucher est une denrée rare. Auteur d’une saison pleine (34 apparitions toutes compétitions confondues), l’Auriverde veut voir ailleurs pour poursuivre sa progression.

« Gabriel aime le Napoli »

À l’heure actuelle, le Napoli, Everton et le PSG sont des prétendants à l’arrivée de Gabriel. Pour Area Napoli, Fernando Garcia, agent qui s’occupe des intérêts du défenseur brésilien chez Elenko Sports, a indiqué la préférence de son client : « Everton a fait une proposition à Lille au début. Le Napoli l’a fait plus tard. Gabriel aime le Napoli en tant qu’équipe et Gennaro Gattuso en tant qu’entraîneur. Nous attendons que Lille nous fasse savoir si elle a l’intention de continuer avec Gabriel. La décision pourrait venir dans quelques jours. Mais en réalité, je ne peux pas dire quand exactement. »

L’organigramme des Dogues ne retiendra probablement pas son le natif de São Paulo, encore son contrat jusqu’en 2023. En revanche, les Nordistes réclameront un prix avoisinant les 30M€ pour leur défenseur central. Un prix qui pourrait refroidir le Napoli, beaucoup moins Everton et le PSG.

En tout cas, le président Gérard Lopez peut déjà se frotter les mains. En 2017, il avait misé, grâce à l’oeil expert de Luis Campos, seulement 3M€ sur Gabriel. Aujourd’hui, il est prêt à récupérer un prix dix fois plus élevé.