LOSC – Mercato : Gabriel crée un gros micmac entre Arsenal et Naples

Le dossier Gabriel est encore loin d’être terminé au LOSC. Si Gérard Lopez présentait ce feuilleton comme arrivant dans sa dernière ligne droite, sa destination n’est toujours pas limpide. En cause ? l’intérêt récent d’Arsenal, qui tente de le détourner de Naples, où il y avait un accord cet été.

L’#Arsenal ha chiesto al #Napoli il via libera per #Gabriel del #Lille e ha offerto #Papastathopoulos. il #Napoli ha detto no ma può prendere lo stesso l’ex #Milan

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 17, 2020