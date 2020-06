true

Le Corriere dello Sport dévoile ce lundi la liste des joueurs ciblés par Naples. Le défenseur du LOSC Gabriel en fait partie tout comme l’ancien nantais Jordan Veretout.

Gabriel a la côte. Le défenseur brésilien du LOSC intéresse plusieurs formations de renom. Le PSG, qui cherche un successeur à Thiago Silva, penserait à lui, tout comme Chelsea et Everton en Angleterre. Mais c’est l’intérêt de Naples qui serait le plus prononcé et le Corriere dello Sport, ce lundi, confirme que l’ancien troyen est bien ciblé par le club du Sud de la Botte.

Jordan Veretout, l’ancien nantais et stéphanois, passé de la Fiorentina à l’AS Rome l’été dernier, l’est lui aussi. Les autres joueurs ciblés par le Napoli seraient les suivants : Jérémie Boga (Sassuolo), Everton (Gremio), Orsolini (Bologne), et Azmoun (Zenit).