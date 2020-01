LOSC – Mercato : Gabriel jouit d’une cote d’enfer sur le marché

true

Si Victor Osimhen est aujourd’hui le Dogue qui attire le plus la lumière, le Nigérian n’est pas l’élément le plus suivi du LOSC. En effet, comme le rapporte « La Voix du Nord », ce serait en réalité Gabriel (défenseur, 22 ans) qui cristallise le plus l’attention des superviseurs chaque week-end. Des clubs italiens, anglais et espagnols font régulièrement le déplacement en France pour voir le Brésilien à l’oeuvre.

L’été 2020 promet d’être agité pour le Brésilien

Il faut dire que la situation contractuelle de Gabriel, en fin de contrat en juin 2021, pousse les scouts européens à se positionner sur cette belle affaire. D’abord prêté à Troyes avant de s’imposer en cours de saison dernière avec les Dogues, l’intéressé disposera d’un bon de sortie en fin de saison à un montant forcément inférieur aux prix pratiqués par Lille.

Dans les colonnes du quotidien nordiste, Gérard Lopez a dit tout le bien qu’il pensait de son défenseur : « Je ne suis pas surpris de son évolution en si peu de temps. La seule façon de faire éclore des talents, c’est en leur donnant des matchs. Gabriel a eu la possibilité de les enchaîner(…) C’est un joueur qui a beaucoup de caractère pour un jeune de 22 ans. Malgré son 1m90, il est hyper rapide et couvre bien son latéral. C’est le joueur qui a gagné le plus de duels aériens sur la première partie de la saison ».