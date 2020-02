LOSC – Mercato : Gaitan explique ses objectifs en rejoignant les Dogues

false

Le LOSC a peut-être réussi l’un des plus jolis du Mercato en s’attachant hier les services de Nico Gaitan. Lequel a confié ses objectifs.

Nicolás Gaitán s’est engagé dans les derniers instants du Mercato avec le LOSC hier soir. A 31 ans, l’international argentin (19 sélections, 2 buts) présente une belle carte de visite. L’ex-milieu de terrain du Benfica et de l’Atlético Madrid évoluait la saison à Chicago où il a inscrit 4 buts et délivré 11 passes décisives la saison écoulée.

🔎 Vous le connaissez déjà… Mais Nicolás Gaitán, c’est ça ! 🔽 pic.twitter.com/8IO259JQSo — LOSC (@losclive) January 31, 2020

« Je suis très heureux d’être ici à Lille et d’avoir l’opportunité de porter ce maillot. Il y a ici de l’ambition, des joueurs intéressants et c’est ce qui m’a convaincu de venir. Je suis à un moment de ma carrière où je peux apporter mon expérience aux autres. Je vais donner le meilleur de moi-même sur le terrain pour atteindre les objectifs du club », a confié l’Argentin au site officiel du LOSC. En 437 matches chez les pros, Gaitan totalise 64 buts et 124 passes décisives.