LOSC – Mercato : Gaitan quitte les Dogues (officiel)

true

En raison de la crise financière, le LOSC a laissé partir son milieu offensif argentin Nicolas Gaitan. L’Argentin a remercié les Dogues sur Instagram.

C’était attendu, c’est officiel depuis quelques minutes : le milieu offensif Nicolas Gaitan quitte le LOSC. Dans un communiqué, le club nordiste justifie ainsi le départ de l’ancien joueur de Boca Juniors : « En raison du contexte (Covid-19), Nicolas Gaitan ne continuera pas l’aventure chez les Dogues. Merci pour ces quelques mois chez les Dogues Nico, le LOSC te souhaite le meilleur pour la suite ».

Via Instagram, Gaitan a déclaré : « Je remercie les joueurs, les supporters et le Club pour la façon dont ils m’ont reçu et traité pendant mon séjour à Lille. Je vous souhaite le meilleur pour cette saison ».

L’hiver dernier, une rumeur envoyait Nicolas Gaitan du côté de River Plate. Une hypothèse à peine croyable vu la rivalité entre Milonarios et Xeneizes…