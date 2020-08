LOSC – Mercato : Galtier réclamera un autre buteur à une seule condition

true

Après la venue de Jonathan David, le LOSC attendrait de connaître la volonté de Jonathan Ikoné pour bouger sur les pistes Morelos et Marcos Paulo.

Au LOSC, Luis Campos, conseiller du président Gérard Lopez, a déjà reconstruit l’attaque de Christophe Galtier. En deux semaines, pour remplacer les départs de Rémy (libre) et Osimhen (Naples), le Portugais a appâter Burak Yilmaz (Besiktas) et Jonathan David (La Gantoise).

Selon l’Equipe, le buteur canadien va s’engager cinq saisons dans le nord de la France. Pour arracher le grand espoir (20 ans), le LOSC va débourser 27 millions d’euros (hors bonus). En cas d’une éventuelle future plus-value, les Belges pourraient recevoir aisément plus de 30 millions d’euros dans l’affaire.

Pour donner un coup de lifting à l’attaque nordiste, Luis Campos a mené de pair plusieurs dossiers. Les pensionnaires de Pierre-Mauroy se sont intéressés à Marcos Paulo (19 ans, Fluminense) et Alfredo Morelos (24 ans, Glasgow Rangers).

Finalement, d’après les informations de l’Equipe, les Lillois devraient mettre en stand-by les dossiers après la venue de Jonathan David. L’arrivée d’un troisième buteur est liée à l’avenir de Jonathan Ikoné (22 ans). Sous contrat jusqu’en 2023, le natif de Bondy hésiterait à mettre les voiles. Dernièrement, le Borussia Dortmund a étudié le profil du joueur formé au PSG.

En cas de volonté de départ de l’international français, le LOSC réactiverait les dossiers Marcos Paulo et Alfredo Morelos. Pour le moment, Christophe Galtier est satisfait de son secteur offensif. En plus de Yilmaz et David, le coach des Dogues dispose de Weah, Ouattara, Ikoné, Bamba, Lihadji, Araujo et Yazici pour former sa ligne offensive. Un beau choix qui devrait permettre aux protégés de Gérard Lopez de lutter pour une place sur le podium de la Ligue 1.