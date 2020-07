LOSC – Mercato : qui es-tu Jonathan David ?

true

En passe de perdre son duo Rémy-Osimhen, le LOSC a avancé pour Marcos Paulo. Surtout, les Dogues visent le gros coup Jonathan David (20 ans). Portrait.

En passe de lâcher Rémy et Osimhen, le LOSC doit reconstruire un duo d’attaquants. Comme à l’accoutumée, c’est à Luis Campos qu’incombe la situation. Le directeur sportif a demandé à ses dirigeants d’accélérer la piste menant à Marcos Paulo (19 ans, Fluminense). Mais, le LOSC pourrait réaliser un énorme coup sur le marché des transferts. Selon Daniel Riolo, journaliste chez RMC, les dirigeants des Dogues et notamment Campos négocieraient l’arrivée de la star montante du football canadien, Jonathan David.

À 20 ans, le milieu offensif fait des ravages en Jupiler Pro League. Avec son club de La Gantoise, l’international canadien affole les prétendants. Il faut dire que les statistiques en disent beaucoup sur son potentiel. En 27 rencontres de championnat, le gamin de Buffalo (New York) a planté 18 buts. Son ratio ferait pâlir Cristiano Ronaldo et Lionel. David score toutes les… 77 minutes ! En plus de ses réalisations, il a ajouté 8 passes décisives à sa feuille de statistiques. En Ligue Europa, ce fan de Ronaldinho s’est fait aussi remarqué. Il a inscrit trois buts dont un doublé contre l’ASSE.

Jonathan David « est le meilleur joueur du championnat belge » depuis dix ans

Avant de briller sur les pelouses belges, Jonathan David a failli rater une carrière dans le monde professionnel. À l’été 2016, tout bascule grâce à son agent Nick Mavromaras. Malin, il envoie des vidéos à un scout des Buffalos.

Suffisamment convaincantes, ces dernières lui permettent d’accrocher un essai qui s’avère concluant. Le rêve est lancé. Pressé de rejoindre le Vieux-Continent, c’est à La Gantoise que le prospect pose ses valises en 2018. Impressionnant en équipe réserve, David ne tarde pas à montrer ses qualités chez les professionnels : « C’est le meilleur joueur du championnat belge depuis ces dix dernières années avec Kevin De Bruyne, ose Guillaume Gauthier, journaliste chez SportFootMag. Il a tout. »

Avant d’abonder sur un descriptif précis du joueur : « Pour utiliser pleinement ses qualités, il faut qu’il joue numéro 10 derrière deux attaquants comme à La Gantoise. Cette année, il était la pointe haute du losange. David fait jouer les joueurs autour de lui, il a un sens du but assez impressionnant. Dans la surface, il ne se trompe pas beaucoup. Par ses courses, il est capable de faire la différence avec et sans ballon. »

Pour notre interlocuteur, la pépite canadienne est prête à prendre son envol. Et pourquoi pas en France, à l’instar de Victor Osimhen, débarqué de Charleroi, l’été dernier : « David est bien plus complet qu’Osimhen, qui est un meilleur finisseur néanmoins. Faire jouer David comme un neuf, comme Osimhen, je trouve que c’est du gâchis par rapport à ses qualités. C’est un vrai 9 et demi. » Un constat partagé par Sacha Tavolieri, journaliste chez RMC : « C’est un joueur intrigant pour un entraîneur. Il est différent des autres. C’est un électron libre, difficile à comparer avec un autre profil en Europe. En Belgique, il a une ou deux secondes de plus que tous les autres joueurs. Cette année, il a régalé. »

Arsenal et des clubs allemands en lutte avec le LOSC ?

Annoncé au LOSC, Guillaume Gauthier s’interroge sur la capacité financière des Lillois à réaliser ce transfert : « En Belgique, tout le monde sait que tous les gros clubs allemands sont dessus. Dans l’optique de jouer la Ligue des Champions, Gant espère le garder encore une année. Je pense qu’à 30M€, ils ne pourront pas refuser. » Sacha Tavolieri voit Gant, tout faire pour garder sa pépite, sous contrat jusqu’en 2023 : « Son club réalise un gros recrutement, il y a la perspective de faire la Ligue des Champions. Si tu es dirigeant de Gant, tu fais tout pour le conserver et tenter de concurrencer Bruges. Mais, à 30M€, c’est vrai que c’est délicat… Il y avait aussi des discussions avec Arsenal ! »

Un prix très élevé pour le LOSC, mais l’investissement en vaudrait la peine : « Il a encore des difficultés à résister à la densité et à l’impact. Hormis cela, je le vois réussir partout, enchérit Guillaume Gauthier. Comme Osimhen, s’il vient en Ligue 1, David va tout casser. » Sacha Tolivieri a du mal à le voir s’adapter au 433 instauré par Galtier : « Le 433 n’est pas vraiment fait pour lui. Moi, je le vois en Bundesliga avec des espaces, dans une équipe intermédiaire, il marquerait des buts. Une saison plus tard, il voudrait 50M€. Mais Gant peut-être cette étape s’il y la qualification pour les poules de LDC. » L’Europe est prévenu, Jonathan David est le talent de demain.