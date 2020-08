LOSC – Mercato : Galtier s’en remet aux grosses ambitions de Gerard Lopez

true

Une fois de plus, le LOSC s’est montré actif lors de ce Mercato. Alors que celui-ci est loin d’être terminé, Christophe Galtier est confiant.

Avec les arrivées de Lihadji, Botman, Yilmaz ou encore Jonathan David, le LOSC s’est montré fidèle à sa réputation en matière de recrutement. Mené par Luis Campos, le recrutement des Dogues se veut encore ambitieux malgré le départ de Victor Osimhen et celui imminent de Gabriel.

En conférence de presse, Christophe Galtier a d’ailleurs évoqué ce Mercato avec la certitude que les choses n’ont pas fini de bouger chez les Dogues. « Il peut y avoir des départs et des arrivées de dernières minutes plus que d’habitude jusqu’au 5 octobre. D’ici octobre, on n’aura d’ailleurs peut-être pas joué beaucoup de matches. Il faut s’adapter et être optimistes. »

Mais le coach lillois a pris l’habitude de se montrer confiant dans la gestion du Mercato. Avec notamment une confiance aveugle en Gerard Lopez, le président lillois, qui n’hésite pas à prendre des risques. « On aura une équipe compétitive, j’en suis convaincu. Notre président est ambitieux. On a le droit de l’être. Chaque année, nous avons des départs importants, mais aussi de belles acquisitions. Peu de clubs en France peuvent en dire autant. Le président fait des efforts. Il y a aussi à gérer le délai pour que les joueurs apprennent à jouer ensemble. C’est mon travail », assume Galtier.