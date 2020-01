LOSC – Mercato : Gerard Lopez a fixé une barre élevée pour Soumaoro

true

Le Mercato hivernal du LOSC pourrait être un peu moins agité qu’à l’accoutumée. La qualification en Ligue des champions et les belles ventes de l’été dernier ont bien rempli les caisses, mais les Dogues devraient toutefois connaître quelques mouvements.

L’Equipe est revenu sur les deux partants potentiels de l’hiver : le milieu de terrain Boubakary Soumaré et le défenseur Adama Soumaoro. Concernant le deuxième nommé, la concurrence est rude dans l’axe (Fonte, Gabriel, Djalo et le jeune Agouzoul) et son départ ne devrait pas trop affaiblir les Dogues.

Voilà pourquoi la porte lui est ouverte à un tarif plutôt élevé. Le LOSC attendrait entre 13 et 15 millions d’euros pour un joueur dont il reste un an et demi de contrat. Des offres anglais, qui sont la priorité de Soumaoro, seraient les bienvenues pour atteindre de tels montants. L’Allemagne, l’Italie et l’AS Monaco ont également un œil sur le défenseur lillois.