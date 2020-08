LOSC – Mercato : Gérard Lopez évoque l’interminable dossier Gabriel

true

Dans une interview à la BBC, Gérard Lopez a fait le point sur l’avenir de Gabriel (LOSC), en négociations avec quatre clubs actuellement.

Si le LOSC a déjà anticipé et recruté Sven Botman (ex-Ajax Amsterdam) pour renforcer son axe défensif, les Dogues ne pressent pas Gabriel à prendre une décision. Disposant de quatre options avec Naples, Arsenal, Manchester United et Everton, le Brésilien tarde à se déterminer.

Considérant son joueur comme « l’un des défenseurs centraux les plus dominants du championnat français », Gérard Lopez joue les grands frères à l’occasion d’un entretien à la BBC : Gabriel doit partir mais le club ne lui forcera pas la main dans sa décision.

Gérard Lopez espère une issue sous 7 à 15 jours

« La façon dont nous travaillons est très simple. Nous lui expliquons, à lui et son entourage, ce que nous recherchons, et une fois que nous obtenons ces offres, le choix lui appartient, comme nous l’avons fait avec Nicolas (Pepe) et Victor (Osimhen) », a confié le président lillois, qui reconnaît que toutes les offres ont atteint le prix de regard et que c’est désormais au stoppeur de 22 ans de faire son choix définitif :

« Je pense que sa décision arrivera cette semaine, ou la semaine prochaine au plus tard. En tout cas, il part. On a donné son accord pour ça. C’est un jeune joueur donc il doit s’assurer de prendre la bonne décision. Nous l’aidons un peu alors nous lui disons : “Nous pensons que c’est peut-être le bon manager ou le bon club pour toi.” Il a tellement de talent, il réussira partout où il ira. »