LOSC – Mercato : Gérard Lopez veut changer de stratégie dans le futur

Gérard Lopez l’assure : le plan du LOSC à moyen terme est de parvenir à conserver ses meilleurs joueurs sans être tributaire des ventes.

Alors que la Ligue 1 est en trêve pour encore quelques jours, Gérard Lopez s’ennuie déjà. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois s’est donc remis à parler de son LOSC pour un entretien à « ESPN » où il étaye la politique mise en place par les Dogues sous sa présidence.

Vantant les mérites de Luis Campos et de ses équipes, l’ancien patron de l’écurie de F1 Lotus a notamment vendu l’outil d’analyse et de scouting à disposition du LOSC. Un outil qui lui confère un avantage sur la concurrence selon lui : « Un joueur, en plus d’être talentueux, doit s’adapter à son environnement. Nous utilisons donc l’intelligence artificielle pour nous aider à analyser ces données. Lorsqu’on a une certaine quantité de joueurs repérés, les points de données et les combinaisons de joueurs peuvent jouer un rôle clé dans la différenciation. Nous recherchons des valeurs associatives, plutôt que de simples talents ».

Yazici, Sanches et Osimhen, là pour deux ou trois ans ?

Gérard Lopez assume totalement sa politique de trading joueurs… assurant viser un autre modèle dans le futur : « Cet été, j’aurais pu vendre au moins six joueurs pour beaucoup d’argent. Mais je pouvais aussi me permettre de les conserver et de dépenser pour un montant record. Seul le PSG a plus dépensé que nous. Celui qui dit que notre modèle ne vise qu’à vendre n’a pas regardé les chiffres. Des gars comme Yusuf Yazici, Renato Sanches et Victor Osimhen sont des joueurs que nous voulons garder non pas pour un an, mais si tout va bien pour deux ou trois. Et finalement, si j’ai un joueur vraiment de renom, comme le prochain Hazard ou Pépé, et si l’équipe est là où je veux qu’elle soit, c’est à dire en haut du tableau, je vais les garder. Mais aujourd’hui, je ne peux pas. Je suis encore en phase de construction ».