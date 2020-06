true

Alors que le jeune Nassim Innocenti a signé son premier contrat professionnel, Zeki Celik a confié dans les médias turcs qu’il étudierait ses possibilités en cas d’offre intéressante cet été.

Le LOSC a officialisé ce soir que Nassim Innocenti a signé son premier contrat professionnel d’une durée de trois années. Arrivé au LOSC en 2018, Zeki Celik, lui, s’est confié au journal turc AA. Après une deuxième saison au LOSC moins aboutie que la première, le défenseur a notamment évoqué son avenir.

Et il n’a pas caché qu’en cas de proposition d’un club de standing supérieur, il pourrait envisager un départ. « Lille est un très bon club en Europe, a confié le Turc (propos traduits par Le Petit Lillois). Je pourrais partir si une plus grande équipe me sollicite. Je n’ai pas de championnat préféré. Si la proposition arrive, nous évaluerons avec mon manager et mon équipe. Et si elle est intéressante, Lille évaluera aussi. De toute manière, le LOSC envoie toujours ses joueurs dans de plus grands clubs. Mais si je reste, je serais heureux. Lille est un très bon club. »