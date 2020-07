LOSC – Mercato : Isaac Lihadji officialisé

true

Après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel avec l’OM, Isaac Lihadji s’est officiellement engagé avec le LOSC.

Annoncée depuis plusieurs mois maintenant, l’arrivée de l’attaquant Isaac Lihadji au LOSC vient d’être officialisée par les Dogues. Le joueur formé à l’OM avait refusé de signer son premier contrat professionnel avec les Provençaux. Il l’a fait avec les Nordistes, sans doute pour une durée de trois ans.

Voici sa réaction, sur le site du LOSC : « Je suis fier pour moi et ma famille et très heureux de signer mon premier contrat pro ici. Je veux leur faire honneur. Le projet, les supporters m’ont attiré et j’ambitionne désormais d’intégrer le groupe, car je sais que c’est un club qui met les jeunes en valeur. »

Marci Ingla a pour sa part déclaré : « Isaac Lihadji est un jeune et très prometteur international français qui s’est notamment révélé par des performances majeures lors de la dernière Coupe du Monde U17. C’est un joueur de couloir, gaucher, dribbleur, qui va très vite et qui en plus, est capable de marquer et faire marquer. Nous sommes très fiers qu’un tel potentiel ait choisi le LOSC et nous le remercions pour la confiance qu’il place en notre projet. »