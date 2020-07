LOSC – Mercato : Jonathan David à Lille, pourquoi ça ne sent pas bon

false

Le LOSC, qui suit depuis des semaines l’attaquant de La Gantoise, Jonathan David, va sans doute devoir laisser tomber le dossier.

Le dossier traîne. Et depuis des semaines, maintenant. On parle ici du mercato du LOSC et de l’envie des dirigeants nordistes de faire venir Jonathan David, l’attaquant canadien du club belge de La Gantoise. En dépit de discussions, et d’une première proposition estimée à 20 millions d’euros, rien n’y fait. Et ce ne sont pas les récents propos du président de La Gantoise qui vont faire souffler un vent d’optimisme. Bien au contraire.

Propos retranscrits par Onze Mondial. Ivan De Witte : « Il y a quelques semaines, c’était clair qu’il ne voulait aller qu’en Bundesliga, et maintenant, il ne veut aller qu’en France… vous ne trouvez pas ça bizarre ? Comme si Lille était un si grand pas en avant pour Jonathan. Les gens pensent-ils à la carrière du joueur ? Les contacts ont été interrompus cette semaine mais d’autres clubs sont intéressés et avec des propositions bien meilleures. Y compris Leeds. J’ai de nouveau expliqué à Jonathan que nous voulions qu’il joue pour nous cette saison. »

Véritable volonté ou coup de bluff afin de faire monter les enchères ? On devrait vite le savoir.