LOSC – Mercato : Jonathan David fait déjà de l’œil au FC Barcelone

Jonathan David, le nouvel attaquant du LOSC, semble arriver avec beaucoup d’ambition. D’autant que ses rêves sont élevés.

Contre un peu plus de 30 millions d’euros bonus inclus, Jonathan David a débarqué au LOSC pour pallier le départ de Victor Osimhen. Une arrivée très prometteuse pour le buteur canadien de la Gantoise qui avait déjà la cote un peu partout en Europe.

Mais avant de signer chez un grand d’Europe, Jonathan David a donc opté pour le palier LOSC. Un club qui lui semble à même de se révéler encore plus aux yeux des cadors européens. Et un club semble correspondre un peu plus à ses rêves que les autres : le FC Barcelone.

Devant la presse, au moment d’évoquer ses références, Jonathan David a tout d’abord confié son admiration pour Ronaldinho, qui a fait principalement le bonheur du Camp Nou. « Quand j’étais jeune, mon joueur préféré c’était Ronaldinho, c’est le cas de beaucoup de joueurs, c’est un magicien, il jouait toujours avec le sourire, il prenait du plaisir dans ce qu’il faisait », a assuré le nouveau joueur du LOSC. Et quand la question de son club favori lui a été posée, la réponse a fusé. « Forcément, le FC Barcelone ». Les dirigeants du club blaugrana ne manqueront pas d’avoir un œil particulier sur sa progression…