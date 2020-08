LOSC – Mercato : Jonathan David, Gabriel… ça avance !

true

Le LOSC, qui a officialisé l’arrivée de Burak Yilmaz, souhaiterait finaliser rapidement le transfert de Jonathan David. Gabriel, lui, pourrait prendre la direction de l’Angleterre.

Victor Osimhen transféré à Naples, Loïc Rémy qui a préféré partir à l’issue de son contrat, le LOSC s’active pour reconstruire son attaque. Après l’arrivée du Turc Burak Yilmaz en provenance de Besiktas, Luis Campos tente de finaliser celle du Canadien, Jonathan David, auteur d’une grosse saison avec La Gantoise.

Le joueur de 20 ans est la priorité du Portugais. « Jonathan David, je pense toujours que ça va se faire. Il y avait un rendez-vous aujourd’hui pour faire le deal le plus vite possible », a confié Manu Lonjon lundi soir sur son live Twitch.

Le spécialiste des transferts a également ajouté que Gabriel était sur le départ pour l’Angleterre. « Naples le voulait, comme Osimhen, et il avait envie d’aller en Italie. Mais il est maintenant bien plus proche de l’Angleterre. » Le club le plus avancé serait Everton, à la lutte dans ce dossier avec d’autres formations, dont Manchester United.