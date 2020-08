LOSC – Mercato : Jonathan David (La Gantoise), c’est officiel !

true

C’est désormais officiel : Jonathan David (La Gantoise) évoluera bien au LOSC la saison prochaine. Le Canadien a signé ce mardi et pour cinq ans !

C’était attendu et le LOSC avait même teasé dessus sous forme d’énigme quelques minutes auparavant (la date de naissance, le poids, la taille du joueur, les coordonnées de Gand, le lien « He is coming » sur Lille, etc.) : Jonathan David (La Gantoise, 20 ans) s’est bel et bien engagé avec les Dogues ce mardi, devenant du même coup le plus gros transfert de l’histoire du club nordiste (entre 27 et 32 M€, suivant les sources et en fonction des bonus ou non).

Auteur de 37 buts en 83 matches durant ses deux saisons avec les Buffalos, le jeune Canadien s’est engagé pour cinq saisons, jusqu’en juin 2025. Il aura la lourde tâche de remplacer Victor Osimhen, parti à Naples pour 81 M€ un peu plus tôt dans ce Mercato.