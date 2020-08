LOSC – Mercato : Jonathan David permet aux Dogues de doubler l’OL et l’OM !

true

Avec le transfert de Jonathan David (La Gantoise) qui dépassera les 30 M€, le LOSC est devenu le 3e club de France à passer ce cap après le PSG et l’AS Monaco.

En enrôlant Jonathan David (La Gantoise), le LOSC a définitivement changé de braquet en Ligue 1. En effet, s’il est acté pour une somme minimale de 27 M€, l’arrivée du jeune Canadien devrait quand même se régler, avec plusieurs bonus facilement atteignables, au dessus de 30 M€. Comme le rapporte la Voix du Nord, les Dogues rentrent donc dans un cercle très fermé de clubs à la capacité d’investissement importante en France.

L’OL et l’OM réticents à franchir ce cap

En effet, si les transferts à plus de 30 M€ sont banals au PSG (18) et même à l’AS Monaco (6), le LOSC est devenu le 3e club de France – et le « premier Olympique » – à franchir cette barre symbolique. En effet, ni l’OL ni l’OM n’ont encore passé ce cap économique important.

Avec Dimitri Payet en 2016-2017, Marseille s’en est approché (29,3 M€) mais ne l’avait pas franchi. Capable de sept transactions au dessus de 20 M€ dans son histoire, l’OL s’est toujours contenu dans les sommes investies. Ainsi, les deux plus gros transferts de l’histoire de Lyon sont ceux de Jeff Reine-Adélaïde (25 M€ + 2,5 M€ max de bonus) et Joachim Andersen (24 M€ + 6 M€ max de bonus). Aucun n’atteindra a priori le seuil des 30 M€.