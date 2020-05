LOSC – Mercato : Junior Alonso veut rentrer au bercail

true

Prêté à Boca Juniors, Junior Alonso ne devrait pas rester en Argentine ni revenir au LOSC, mais plutôt rentrer chez lui, au Paraguay.

Le site Petit Lillois a traduit une interview sur Fox Sports de Jorge Bermudez, dirigeant de Boca Juniors, qui évoque l’avenir de Junior Alonso, prêté au club de Buenos Aires par le LOSC.

« Nous sommes totalement satisfait du rendement sportif d’Alonso. Il a été l’un des joueurs qui a le mieux performé depuis son arrivée, soutient Bermudez. Maintenant, il y a des questions spécifiques et personnelles. Le joueur nous a dit avoir des problèmes personnels pour continuer dans le club. Nous étions respectueux pour le club d’où il vient, il y a une option d’achat pour lui et notre idée était de commencer à travailler dessus. Les problèmes l’éloignent bien que Juan Román Riquelme se soit rapproché d’Alonso pour lui donner un coup de main. Nous respectons cette volonté et nous pensons que ce sera une difficulté encore plus grande que celle économique pour pouvoir le garder avec nous. »

Selon « TNT sports », Junior Alonso souhaite rentrer au Paraguay et le Club Olimpia, basé à Asuncion, qui vient de recruter Emmanuel Adebayor, souhaiterait l’accueillir.