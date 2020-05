LOSC – Mercato : la crise du coronavirus pourrait gâcher deux ventes

true

Face à la crise du coronavirus, plusieurs clubs commencent à renoncer à certains transferts. C’est le cas de Courtrai et Boca Juniors pour Jakubech et Alonso…

Si le LOSC est déjà grandement touché dans son économie par l’arrêt des compétitions et la perte d’une partie des droits TV, les Dogues pourraient bien vivre un deuxième effet « kiss cool » du Coronavirus avec le prochain Mercato. Avec un modèle basé sur le trading joueurs et le remboursement d’un prêt, Gérard Lopez doit vendre ses pépites pour sauvegarder son économie.

Mais le modèle lillois impose aussi de se débarrasser des recrues qui n’ont pas forcément réussi dans le Nord… Et ce n’est pas gagné concernant le gardien Adam Jakubech et le défenseur Junior Alonso, actuellement en prêt du côté des Courtrai (D1 belge) et Boca Juniors (D1 argentine).

Jakubech et Alonso, premiers couacs de Mercato

Concernant le portier, « Het Laatste Nieuws » annonce que Courtrai, qui souhaitait initialement lever l’option d’achat, n’aurait plus les moyens de conserver Jakubech à cause de la crise du Covid-19.

Concernant le défenseur paraguayen, la donne est identique mais Boca Juniors entend négocier l’option à la baisse avec Lille. C’est en tout cas ce qu’a annoncé l’agent de Junior Alonso, Diego Serrati, au média sud-américain « ABC Cardinal » : « Il est très difficile, voire impossible, pour Junior Alonso de continuer à Boca en prêt. Boca sait dans quels termes cela pourrait continuer (l’aventure Alonso en Argentine). Lille est au courant de tout et est ouverte à la négociation. Nous attendons de nous asseoir et de discuter pour voir ce qui est le mieux pour tout le monde ».

Et si la Serie A ne parvenait pas à aller à son terme, le problème pourrait être identique du côté d’Adama Soumaoro au Genoa…