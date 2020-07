LOSC – Mercato : la DNCG réclamerait 150 M€ de ventes à Gérard Lopez !

true

La DNCG aurait réclamé au LOSC de faire entrer jusqu’à 150 M€ dans les caisses via des ventes de joueurs afin de valider ses comptes.

La nouvelle a surpris tout le monde, ce jeudi soir : la direction nationale du contrôle de gestion de la LFP a validé les dossiers du PSG et de l’OM, entre autres, mais pas celui de Lille ! Et ce alors que les deux géants du football français ont accusé des pertes colossales à cause de la crise du Covid-19.

Seulement, contrairement au LOSC, eux ont des actionnaires fortunés qui peuvent se porter garants en cas de déficit conséquent. Gérard Lopez, lui, a dû contracter un emprunt très élevé pour pouvoir acheter le club nordiste. Et si une crise comme celle du coronavirus frappe et qu’elle est couplée avec une absence de qualification pour la Champions League, la situation peut rapidement devenir critique.

C’est ce qui semble se produire puisque RMC nous apprend ce soir que la DNCG aurait réclamé 150 à 160 M€ de ventes aux Nordistes afin que leurs comptes soient validés ! Un montant astronomique qui devrait contraindre le LOSC, si l’information est avérée, à se séparer de bien plus de joueurs que Victor Osimhen et Gabriel…