LOSC – Mercato : la Gantoise confirme, Jonathan David fonce vers Lille !

Si du côté du LOSC on est optimiste que le transfert de Jonathan David se fasse, le discours est similaire à la Gantoise.

Dans son édition du jour, « La Voix du Nord » se veut très optimiste concernant le transfert au LOSC de la pépite Jonathan David (La Gantoise, 20 ans). Il faut dire que les Dogues veulent vraiment faire signer le jeune Canadien et sont prêts à faire l’effort réclamé par le club belge en battant son record historique de transfert réalisé il y a un an avec Renato Sanches (Bayern Munich, entre 20 et 25 M€).

Dans les colonnes de la Dernière Heure, le directeur sportif des Buffalos Michel Louwagie a confirmé que le transfert touchait au but : « C’est un transfert international et cela prend du temps. Nous allons dans la bonne direction. Cela fait du bien de voir que La Gantoise, malgré la situation actuelle, parvient à vendre un joueur à 30M€ ».

Entre les deux clubs, on en serait désormais à finaliser les derniers détails de paiements. Désireux de rejoindre le LOSC, Jonathan David devrait être entendu et signer un contrat de cinq saisons jusqu’en juin 2025.