LOSC – Mercato : la Gantoise durcit le ton avec Jonathan David et Lille !

Agacé de la sortie médiatique de Jonathan David, le président de la Gantoise est sorti du silence dans la presse belge.

Sorti du bois dans « L’Equipe » pour réclamer son départ au LOSC et éviter que La Gantoise ne mandate un autre agent que le sien, Jonathan David (20 ans) a braqué ses dirigeants contre lui… Et plus précisément son président Ivan de Witte qui s’est agacé dans les colonnes de « Het Nieuwsblad ». Pour le dirigeant belge, le jeune buteur a été instrumentalisé par ses représentants et par Lille.

« Il est clair que cette histoire a été chuchotée à David. Ces mots ne sont pas dans sa nature, nous ne le connaissons pas de cette façon. Son agent essaie de faire pression de cette manière. En fait, c’est une décision opportuniste pour lui d’obtenir le plus de commissions possibles de notre club et de Lille. Et ces commissions sont énormes. David a déjà visité leur centre de formation et des accords ont déjà été conclus. Sans notre permission. C’est contraire aux règlements de la FIFA. Je ne m’attendais pas à une attitude aussi sournoise de la part d’un si grand club », a déploré le patron de la Gantoise.

Une sortie de nature à faire capoter un deal qui pourrait rapporter plus de 25 M€ à la formation de Gand et lui faire rater la plus belle vente de son histoire ? On a quand même du mal à le croire…