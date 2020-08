LOSC – Mercato : le club officialise Eugenio Pizzuto

true

Milieu défensif box to box, Eugenio Pizzuto est l’un des grands espoirs du football mexicain. Il vient de s’engager avec le LOSC.

Quelques minutes après l’officialisation du recrutement de Burak Yilmaz, le LOSC a annoncé avoir mis la main sur un grand espoir du football mexicain, Eugenio Pizzuto. Ce milieu défensif de 18 ans évoluait au CF Pachuca. Il est international en U17 de la Tri.

Le directeur général des Dogues, Marc Ingla, a décrit les qualités de sa recrue : « Nous sommes ravis d’engager Eugenio Pizzuto, un milieu de terrain moderne qui combine technique, caractère, une excellente vision du jeu et un pied gauche de qualité. C’est un box to box de haute intensité. Nous sommes très heureux de l’accueillir et de lui permettre de poursuivre son développement au LOSC. »

« Je suis très heureux de rejoindre le LOSC, un grand club qui a réalisé de belles choses ces dernières saisons et qui est réputé pour développer de jeunes joueurs, a déclaré le joueur sur le site officiel. Ce projet m’a plu. Sur le terrain, je suis un milieu de terrain qui joue pour le collectif, qui essaye de tout donner pour que l’équipe fonctionne le mieux possible. Mes ambitions avec le LOSC ? À terme, gagner ma place dans le onze de départ et pourquoi pas remporter des trophées, jouer la Champions League. »