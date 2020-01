LOSC – Mercato : le FC Barcelone abandonne la piste Osimhen

true

Quique Setién a failli connaître sa première désillusion sur le banc du FC Barcelone. Hier, il s’en est fallu de peu pour qu’Ibiza (D3) crée la sensation au stade des 16es de finale de la Coupe du Roi. Un doublé d’Antoine Griezmann a finalement permis aux Blaugrana de s’imposer en seconde période dans la douleur (2-1).

Sans Lionel Messi, Gerard Piqué et Sergio Busquets, des difficultés sont apparues dans le jeu. « Je n’ai pas aimé mon équipe, a confirmé le coach du FC Barcelone après avoir félicité son rival. Nous avons été imprécis et nous avons perdu trop de ballons. Certains joueurs se sont précipités face à une équipe bien en place. »

Osimhen plutôt pour cet été ?

Avant le doublé de Griezmann, le Barça n’avait tiré qu’une seule fois au but ! L’urgence de recruter un remplaçant à Luis Suarez est donc plus réelle que jamais. Selon Mundo Deportivo, une short-list a déjà été établie avec quelques noms ronflants. Dans celle-ci, Victor Osimhen est exclu. Il en est de même pour Timo Werner (RB Leipzig). MD indique que les dirigeants blaugrana veulent un joueur qui s’adaptera rapidement à la Liga, avec un profil plus expérimenté que les deux joueurs cités. Rodrigo (FC Valence) serait idéal dans cette optique. Cet été, la donne pourrait évoluer puisqu’un autre attaquant sera aussi ciblé, pour succéder cette fois à Suarez sur la durée.