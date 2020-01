false

Les pépites du LOSC rendent fous l’Europe du foot. Pas plus tard qu’en ce début d’année, Marca consacrait sa Une à trois joueurs nordistes : Boubakary Soumaré, Victor Osimhen et Gabriel, tous dans le viseur de la Maison blanche. Plutôt que de se sentir menacé par cet intérêt, Gérard Lopez était fier et l’a fait savoir lors de l’entretien fleuve accordé au site du club.

« Un élément de valorisation de notre travail »

« L’année a commencé fort ! J’ai d’ailleurs appris que c’était la toute première fois qu’un club étranger, et même qu’un club tout court en dehors du Real Madrid, voyait trois de ses joueurs apparaître en couverture du journal Marca. Quand on sait qu’il s’agit du quotidien sportif le plus influent et le plus vendu d’Espagne, ça veut tout dire », a lancé l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois.

Et Gérard Lopez poursuit : « Je ne prends absolument pas ça comme une belle opportunité de promotion pour vendre tel ou tel joueur, au contraire. J’ai accueilli ça avec fierté, comme un élément de valorisation de notre travail, celui d’avoir détecté trois joueurs de talent grâce au travail de Luis Campos et de son équipe, celui aussi d’avoir su les développer chez nous, au LOSC. Je ressens donc beaucoup de fierté de pouvoir aujourd’hui les faire découvrir à un niveau européen, comme d’autres avant eux ».