LOSC – Mercato : le remplaçant de Gabriel déniché au Brésil ?

Le responsable du recrutement du LOSC, Luis Campos, a plusieurs idées en tête pour le successeur du défenseur Gabriel, sur le départ. Dont une au Brésil.

Auteur d’une excellente saison, Gabriel devrait quitter le LOSC à l’intersaison, moyennant une indemnité qui permettra à la fois de renflouer les caisses et de recruter son successeur. Le site Le Petit Lillois a dressé la liste des différents noms figurant sur le carnet de Luis Campos. On y retrouve un certain Robson Bambu, encore inconnu en Europe mais pas pour le recruteur en chef des Dogues.

« Le premier nom est plus méconnu en France puisqu’il s’agit de Robson Bambu. À 22 ans, le défenseur central brésilien présente un profil intéressant. Agressif dans le duel, bon dans le domaine aérien et à la relance, ce droitier évolue plus souvent axe droit qu’axe gauche avec son club de l’Athletico Paranaense. Néanmoins, avec la sélection brésilienne U23, lors du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 2020, il a montré qu’il pouvait également évoluer axe gauche. »

« Ce longiligne défenseur intéresse Lille depuis cet hiver et Luis Campos, parti en Amérique du Sud après le match face à Nantes (1er mars 2020), l’a certainement supervisé en Copa Libertadores quelques jours plus tard. Mais il faudra faire face au fort intérêt niçois, en contact avancé avec le joueur pour un transfert estimé à 8 millions d’euros. »