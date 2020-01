LOSC – Mercato : le retour de Bahlouli à Lyon a du plomb dans l’aile

true

Ancien joueur de l’OL, de l’AS Monaco et du LOSC, Farès Bahlouli (libre, 24 ans) ne devrait pas signer à Lyon-Duchère (National 1).

Laissé libre par le LOSC il y a quelques mois, Farès Bahlouli (24 ans) ne reviendra probablement pas à Lyon cet hiver. Si le milieu offensif franco-algérien entretenait des contacts avec le club de Lyon-Duchère (4e de National 1), les discussions n’iront pas à leur terme selon « Le Progrès ».

A l’origine de la première information sur l’intérêt du club du 9e arrondissement de Lyon pour Bahlouli, le média local affirme que « La Duch’ » ne prendra finalement pas le risque de faire signer l’ancien joueur de l’OL et de l’AS Monaco, le président Mohamed Trai jugeant le pari sportif « trop risqué ».

Si l’ambitieux Lyon-Duchère – porté par ses anciens Verts Laurent Roussey et Mustapha Bayal Sall – est en course pour la montée en Ligue 2, le club a aussi fait l’objet d’une mise en délibéré de la DNCG sur l’état de ses finances. Le club lyonnais ne saura que le 21 janvier prochain s’il est autorisé à recruter ou non.