LOSC – Mercato : les Dogues déboulent sur une piste offensive du RC Lens

Le directeur sportif du LOSC aurait l’intention de recruter l’attaquant congolais du TP Mazembe Jackson Muleka, un temps suivi par le RCL.

Fin mai, une rumeur annonçait un intérêt du Racing Club de Lens pour Jackson Muleka. A 20 ans, cet attaquant congolais fait des ravages en championnat local et en Champions League africaine avec le TP Mazembe. Mais à l’époque, les Sang et Or n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord financièrement avec leurs homologues. Mais ils ont visiblement donné des idées à leurs voisins lillois, comme l’assure le journaliste de France Football Nabil Djellit :

« Il était prévu qu’il rejoigne le Nord de la France. Lens n’a pas été assez convaincant en offrant une proposition contractuelle loin des attentes de Jackson Muleka et de son club, le TP Mazembe. Une situation qui n’a pas échappé au LOSC… L’international congolais pourrait finalement débarquer « temporairement » en L1. »

« En effet, celui qui plane sur la Ligue des champions africaine avec le club congolais (7 buts, dont 3 doublés en 10 matches avec les Corbeaux) est en discussion avec la formation entraînée par Christophe Galtier. Les dirigeants nordistes réfléchissent à l’idée d’engager Muleka (20 ans) puis de le prêter dans la foulée à Boavista ou à Mouscron, club satellite du dernier 4e du Championnat de France. »