LOSC – Mercato : les Dogues fixés de manière imminente pour José Juan Macias ?

Alors que le départ de Victor Osimhen se confirme du côté du LOSC, les Dogues vont devoir lui trouver un remplaçant.

Ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a été très clair sur le sujet Mercato. Notamment concernant Victor Osimhen. Le buteur du LOSC, au même titre que Gabriel, est bel et bien sur le départ. « Nous travaillons sur des joueurs, qui sont actuellement ici et qui vont arriver, susceptibles de les remplacer », a expliqué le coach lillois.

Le départ du buteur nigérian, une saison seulement après son arrivée, serait forcément une perte douloureuse pour les Dogues. Mais Luis Campos a déjà travaillé sur les possibilités de remplacement. Manu Lonjon a dévoilé il y a quelques temps que José Juan Macias, jeune buteur de Chivas de 20 ans, a notamment séduit le conseiller sportif des Dogues.

Et justement, l’avenir de Macias pourrait vite être tranché. ESPN rapporte en effet que l’attaquant, qui devait s’exprimer face à la presse ce jeudi, a finalement annulé au dernier moment. La même source explique que cela serait dû à un départ en Europe de plus en plus proche. La France, l’Allemagne, mais aussi l’Angleterre et la Russie sont évoqués comme destinations potentiels. Le LOSC va-t-il être rapidement fixé dans ce dossier ?