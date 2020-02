LOSC – Mercato : les Dogues prêts à changer de braquet dès 2021 ?

true

Dans son édition du jour sur les salaires de Ligue 1, « L’Equipe » s’est attardé sur la politique économique du LOSC dont le modèle est basé sur le trading joueurs. En effet, pour racheter le club nordiste, Gérard Lopez avait souscrit un prêt initial de 200 M€ aux fonds Elliott et JP Morgan avec un taux d’intérêt important (11%). Un prêt que l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois continue de rembourser chaque année en se servant des énormes bascules sur les transferts réalisées.

Une politique salariale encore modeste…

Forcément, ce choix stratégique joue sur la politique salariale puisque le LOSC n’est que le 9e club qui rémunère le mieux ses joueurs (62 000€ brut par mois en moyenne) et seuls deux joueurs franchissent la barre des 200 000€ brut par mois : Loïc Rémy (270 000€) et Renato Sanches (250 000€), lequel a pourtant fait des efforts pour quitter le Bayern Munich et rejoindre Luchin. On notera également que l’attaquant vedette de l’équipe, Victor Osimhen, ne figure même pas dans le Top 10 des joueurs dépassant les 100 000€.

… Mais un nouveau départ prévu pour 2021

Malgré tout, au rythme où vous les choses pour le projet Lopez, et si Lille continue d’afficher une continuité dans les résultats sportifs, le business plan pourrait évoluer avec un désendettement total prévu à l’horizon 2021. « A cette date, Lille pourra choisir de repartir à zéro. Ou bien de reporter le remboursement pour réinvestir sur des joueurs. Les Dogues deviendraient, avec Lyon, le deuxième club le plus puissant de L1 derrière le PSG », écrit Joël Domenighetti, envoyé spécial permanent de « L’Equipe » dans le Nord.