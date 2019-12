LOSC – Mercato : les Dogues prêts à tenter une promesse du Stade Rennais ?

true

A l’approche de ce Mercato d’hiver, le LOSC et le Stade Rennais semblent décidés à se répondre coup pour coup. Comme indiqué lundi, les Bretons se sont positionnés pour accueillir le prometteur milieu défensif du LOSC, Cheikh Niassé (19 ans). D’après « Le 10 Sport« , l’international U19 n’est pas l’unique cible rennaise à Luchin puisque l’attaquant de la réserve Noah Fatar (17 ans), en fin de contrat dans quelques mois, aurait été approché.

Sacha Boey, la réponse du LOSC aux attaques sur Niassé ?

En retour, les Dogues se seraient mis sur l’un des plus sûrs talents de la Piverdière : Sacha Boey (latéral droit, 19 ans). En manque de temps de jeu chez les pros (6 apparitions), le natif de Montreuil – professionnel depuis cette saison et sous contrat jusqu’en juin 2022 – souhaite être prêté en janvier. Du côté du LOSC, on envisagerait carrément de faire une offre d’achat.

Faut-il y voir une réponse du berger à la bergère ? Bien possible même si, ces dernières années, Lille s’est fait le spécialiste des paris sur les jeunes des centres de formation de Ligue 1 (Ballo-Touré, Soumaré, Weah, etc.).