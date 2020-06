LOSC – Mercato : les Dogues retrouvent l’espoir dans le dossier José Juan Macias

true

Voilà quelques temps maintenant que l’intérêt du LOSC pour José Juan Macias, jeune attaquant mexicain de Chivas, a été révélé.

Après une période d’orage du côté du LOSC, Luis Campos semble s’être reconcentré sur sa tâche principale, à savoir dénicher les prochaines pépités lilloises. Il y a quelques jours, le journaliste Manu Lonjon révélait que José Juan Macias, jeune attaquant mexicain de Chivas, était pisté par les Dogues.

Mais rapidement, des mauvaises nouvelles sont arrivées au sujet de ce profil très prometteur. Le Borussia Dortmund s’est également mis sur les rangs, avec même une longueur d’avance. Sauf que le président de Chivas, Ricardo Pelaez, a tenu un discours différent.

A la presse mexicaine, Pelaez a en effet confié qu’aucune formation n’avait pris l’avantage dans ce dossier, pour la bonne et simple raison qu’aucune proposition formelle n’est arrivée sur la table de Chivas. « Si c’est vrai, s’il y a beaucoup d’intérêt des équipes européennes, il y a beaucoup de commentaires. Aucune offre formelle n’est venue, nous sommes en totale communication avec lui et son représentant. Il a la parole du président. Il a ma parole, bien sûr, que si une bonne offre arrive, attrayante pour lui et pour l’institution, pour une bonne équipe où cela vaut vraiment la peine de faire le saut vers le football européen, bien sûr, les portes sont ouvertes », a affirmé Pelaez. Les Dogues sont donc attendus pour passer à l’action.