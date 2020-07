LOSC – Mercato : les Dogues se fixent une deadline pour la vente Osimhen – Gabriel

true

Sous la pression de la DNCG à qui il devra rendre des comptes le 16 juillet, le LOSC serait vraiment obligé de régler rapidement certains dossiers.

Si le 9 juillet marque la fermeture de la première phase du Mercato, le LOSC est lui dans un tout autre calendrier. C’est le 16 juillet que les Dogues doivent repasser devant la DNCG pour y apporter les informations complémentaires demandées par le gendarme financier du football français. Des documents nécessaires pour avoir les coudées franches sur le recrutement et pouvoir finaliser les dossiers Jonathan David (La Gantoise) et Sven Botman (prêté au SC Heerenveen par l’Ajax Amsterdam), ses priorités pour remplacer Victor Osimhen et Gabriel.

Un contre-la-montre lancé sur le dossier Osimhen – Gabriel

Comme le rappelle « L’Equipe », le double deal vers Naples n’est pas encore finalisé. Malgré un bon premier contact avec Gennaro Gattuso (coach du Napoli) et Aurelio De Laurentiis (président), Victor Osimhen réfléchit toujours à la proposition qui lui a été faite.

Proche d’accepter il y a quelques jours, Gabriel est aussi en phase de réflexion. Le défenseur brésilien dispose d’une seconde offre plus lucrative en provenance d’un autre club anglais qu’Everton. Il réfléchirait au club susceptible de lui offrir la meilleure exposition en vue de la Seleçao…