LOSC – Mercato : les signatures de David et Morelos menacées par l’UEFA ?

Si Jonathan David (La Gantoise) et Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) font l’objet de négociations acharnées du LOSC, des ventes sont nécessaires pour les inscrire à la prochaine C1.

Comme révélé hier par le LOSC dans un communiqué, le club nordiste a dû signer un accord de règlement avec l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Le club de Gérard Lopez a été contraint d’accepter certaines sanctions. En plus de voir une partie de ses revenus retirés en pénalité et d’être limité en nombre de joueurs, Lille doit forcément garder un un solde de transferts net positif pour pouvoir inscrire ses recrues sur les listes pour les prochaines Ligue des Champions.

Un point de l’accord forcément contraignant. Pour mener à terme l’ambitieux plan incluant Jonathan David (La Gantoise) et Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) et se rapprocher du seuil d’équilibre envisagé pour l’horizon 2023-24, Lille va devoir accélérer ses cessions de joueurs.



Comme le rapporte « L’Equipe », les départs de Gabriel, Jonathan Ikoné et Boubakary Soumaré sont plus que jamais envisagés d’ici au mois d’octobre. Avec eux, plus la vente à Naples de Victor Osimhen, Lille pourrait atteindre les 200 M€ de ventes de joueurs et rassurer tout le monde sur l’état de ses finances.