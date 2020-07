LOSC – Mercato : Lihadji, Osimhen, David… Ingla fait le point !

true

En marge de la présentation d’Isaac Lihadji, Marc Ingla, le directeur général du LOSC, a balayé les dossiers chauds de l’actualité mercato des Dogues.

Ce jeudi, le LOSC a officiellement présenté Isaac Lihadji (18 ans) devant les journalistes. Libre, le joueur formé à l’OM a signé son premier contrat professionnel en faveur des Dogues. Marc Ingla, le directeur général du LOSC, s’est félicité de l’arrivée de l’international français moins de 19 ans. « Isaac a de très bonnes qualités. Il aime jouer dans les couloirs. Il a une belle patte gauche, une capacité à effacer ses adversaires en un contre un et à donner des ballons de buts. Il est jeune et a une belle marge de progression. C’est un joueur parfait pour notre projet. Nous sommes très satisfaits de ce recrutement. »

Forcément, les questions durant la conférence de presse n’ont pas tourné uniquement sur la situation de Lihadji. En instance de départ vers le Napoli, Victor Osimhen (21 ans) est encore officiellement un joueur du LOSC. Pourtant, Marc Ingla a déjà justifié ce départ. « On est dans les dernières étapes, même s’il y a encore d’autres intérêts forts d’autres clubs. Je pense que le joueur a fait son choix. On est dans les dernières démarches, les dernières étapes. Oui, c’est un regret de ne l’avoir eu qu’un an. Mais, on doit être conscient que c’est la loi du marché. C’est aussi notre modèle et celui de la plupart des clubs de L1. »

Le LOSC discute pour Jonathan David

De fait, par la voix de son directeur général, le LOSC accepte d’être un tremplin pour les jeunes espoirs. « Quand il y a ce genre d’offre (n.d.l.r : on parle de 60 millions pour Victor Osimhen), pas seulement le montant du transfert, mais aussi le salaire (n.d.l.r : Osimhen devrait multiplier son salaire par sept en Italie)… On sait qu’on n’est pas une destination finale, justifie Marc Ingla. On est une belle étape de passage, les joueurs peuvent s’épanouir. On est une étape dans la construction de carrière. On en est là pour Victor. C’est dommage de ne l’avoir eu qu’un an, mais c’est la dynamique du marché. Pour lui et sa famille, c’est une opportunité exceptionnelle. »

Pas tellement frustré par le départ d’Osimhen, le LOSC se consacre désormais au futur et au successeur de l’attaquant nigérian. Marc Ingla a confirmé un intérêt des Dogues pour Jonathan David (21 ans, La Gantoise). « On est déterminés à trouver les bons éléments pour l’après. Je ne cache pas qu’il y a eu des contacts avec La Gantoise. Mais, je ne peux pas anticiper des avancées. On a plusieurs pistes sur le marché. Il y a eu des contacts, oui. On n’a pas l’habitude de trop parler. Ça peut créer des frustrations, des tensions. Je ne vais pas trop en dire. »

Lille est très serein avant son passage devant la DNCG

Dans quelques jours, les dirigeants lillois seront devant la DNCG, le gendarme financier, pour faire valider leur budget et les comptes. Marc Ingla se montre confiant. « On échange avec eux de manière fluide. On doit donner des infos supplémentaires. Nous en sommes là. Le rapport est fluide, les relations sont bonnes. On échange avec eux pour trouver des solutions. » Du côté de Pierre-Mauroy, les grandes manoeuvres sur le marché des transferts vont commencer.