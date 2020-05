LOSC – Mercato : Lille climatise un club allemand pour Soumaré

true

Désireux de s’attacher les services d’un deuxième milieu français après Lucas Tousart, le Hertha Berlin aurait tenté sa chance pour Boubakary Soumaé (LOSC).

Si le Hertha Berlin commence à avoir de l’ambition en Bundesliga comme en atteste le recrutement de Lucas Tousart (OL) pour plus de 20 M€, le nouveau riche du football allemand n’est pas non plus prêt à dire oui à tout. D’après le « 10 Sport », le Hertha s’est notamment renseigné sur le prometteur milieu de terrain du LOSC, Boubakary Soumaré (21 ans).

Le club de Berlin envisageait de faire mainmise sur l’un des jeunes talents les plus bankables d’Europe, cité dans des clubs comme Liverpool et le Real Madrid, mais a vite rebroussé chemin. Prêt à mettre 15 M€ maximum, le Hertha ne s’attendait pas à ce que Lille ne lui réponde qu’aucune négociation n’était possible au dessous du prix plancher de 25 – 30 M€.

Ambitieux, Boubakary Soumaré aurait-il été tenté par un projet en cours de construction, lui qui avait refusé de signer à Newcastle en janvier dernier ? Rien n’est moins sûr…