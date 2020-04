LOSC – Mercato : Loïc Rémy et José Fonte envoient un message fort aux dirigeants

true

En fin de contrat à l’issue de la saison, l’attaquant du LOSC Loïc Rémy aimeraient bien prolonger. Il a pour cela déclaré sa flamme au club et à la ville.

En fin de contrat au LOSC au terme de la saison, Loïc Rémy dispose d’une option pour prolonger d’un an. Mais comme le révèle L’Equipe, même s’il s’est entretenu avec son directeur sportif, Luis Campos, hier, l’attaquant des Dogues ne voit toujours rien venir. Ce qui l’a peut-être incité à déclarer sa flamme au club nordiste lors d’un live sur Instagram durant la nuit.

« Je me sens bien à Lille, il faut voir si tous les paramètres sont réunis. Le sujet n’a pas trop été abordé avant et je ne sais pas pourquoi, car par exemple, un joueur comme José Fonte a eu une prolongation en début de saison et moi, je n’ai pas eu de contact particulier jusqu’à maintenant. Il n’y a pas eu de manifestation jusqu’à ces derniers mois donc la question est toujours en suspens aujourd’hui. Mais j’aime les conditions extra-sportives, la ville, je reçois énormément de messages de supporters du LOSC sur cela et cela me fait plaisir. »

Justement, le capitaine du LOSC, José Fonte, a déclaré à la télévision portugaise qu’il entendait honorer sa dernière année de contrat, actée en début de saison, « dans le but de poursuivre ce projet que nous avons commencé il y a près de deux ans » car il a « une grande affection pour le LOSC, ce club qui m’a accueilli ».