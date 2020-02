LOSC – Mercato : Loïc Rémy ne veut pas polluer son esprit

true

En fin de contrat en juin, Loïc Rémy aimerait prolonger l’aventure avec le LOSC et l’a fait savoir en conférence de presse. Les dirigeants nordistes seront-ils de cet avis ?

Revenu à son meilleur niveau, Loïc Rémy a inscrit un doublé contre Toulouse (3-0) le week-end dernier, une semaine après avoir failli être le héros du match contre Marseille (son but, celui du 2-0, avait été refusé pour hors-jeu au départ de l’action). Des performances XXL qui interpellent alors qu’il ne lui reste plus que quatre mois de contrat avec le LOSC.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l’ancien Lyonnais, Niçois et Marseillais a fait un appel du pied à ses dirigeants : « Une prolongation ? On ne s’est pas encore projeté là-dessus avec les dirigeants. Le focus est d’abord sur les objectifs du club. Je ne veux pas penser à ça car ça peut polluer mon esprit. On le fera au moment voulu. L’envie est là. Je veux marquer l’histoire du club ».

Reste qu’à 33 ans, l’ancien international ne s’inscrit pas forcément dans la politique lilloise. A moins que Christophe Galtier ne réclame des joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes bankables, auquel cas Loïc Rémy pourrait se voir proposer une prolongation de contrat !