LOSC – Mercato : Lopez donne une réponse inattendue aux offres récentes

Gérard Lopez, le président du LOSC, ne semble pas très inquiet quant à la gestion du prochain Mercato pour les Dogues.

Quand un club comme le LOSC base son évolution sur sa réussite en matière de Mercato, la situation actuelle a de quoi inquiéter. En effet, la crise actuelle et le calendrier incertain des championnats laisse planer beaucoup d’incertitude.

Pourtant, le président du LOSC Gérard Lopez se montre confiant. Il faut dire que l’actualité récente a de quoi le rassurer avec des offres concrètes sur la table, notamment en provenance d’Angleterre. « En effet, le LOSC a reçu trois offres fermes sur les deux dernières semaines, dont deux d’Angleterre. Je pense qu’une éventuelle baisse des prix ne pénalisera pas le LOSC, car nous avons des jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel qui sont très demandés. Il n’y a que trois ou quatre joueurs qui devraient partir, pas dix, donc ça n’influera pas sur notre mercato », explique Lopez à la Voix du Nord.

Mais plus étonnant encore, le président lillois assure au quotidien régional que le trading n’est plus forcément au centre du projet du club, qui a désormais les reins assez solides financièrement. « Le LOSC est dans une situation particulière car on a fait la Ligue des champions cette saison, on a réalisé un très bon dernier mercato d’été et on a fait une année record en termes de marketing et de billetterie, donc on n’est pas dépendent du trading ». De quoi se montrer encore plus gourmand face aux convoitises extérieures ?