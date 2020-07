LOSC – Mercato : Lopez refuse 70 M€ pour Sanches et fait une promesse à Galtier

true

Le président du LOSC Gérard Lopez n’est pas peu fier d’avoir réussi à repousser une offre de 70 millions pour Renato Sanches. Christophe Galtier peut déjà être tranquille.

La stratégie du LOSC ne varie pas d’un iota : le club nordiste achète et vend quand il juge bon de le faire. Le plus souvent, c’est même Gérard Lopez qui arrive à fixer les prix des transactions auxquels il doit faire face, même si le dossier Jonathan David est là pour rappeler qu’il n’a pas la main sur tout. En revanche, le président du LOSC a réussi à se faire respecter concernant Renato Sanches malgré une offre mirobolante d’un courtisan.

« On a des offres supérieures à 70 M€ pour Renato Sanches. Il ne partira pas. Le projet sportif prime. On veut continuer à le développer, a-t-il avoué dans L’Équipe. Combien de clubs en L1 refuseraient plus de 70 M€ sur un joueur ? À part le PSG, dites-moi ? De la même manière, on va continuer à investir et à nous désendetter. Depuis que je suis là (2017), on a acheté pour 168 M€ de joueurs. Cet été on sera peut-être à 60 M€ d’investissement. 168 M€ sur fonds propres, peut-être 220 à la fin de l’été, ça passe inaperçu mais citez-moi quatre autres clubs qui font autant en France hormis Paris ? »

« Il aura toujours un effectif de grande qualité à l’entame du championnat »

Pour tranquilliser Christophe Galtier sur son effectif pour la saison qui arrive, le président du LOSC lui a fait une promesse. « On n’aura pas d’excuse pour ne pas se battre pour le haut du tableau. On n’a pas un budget (aux alentours de 125-130M€) pour regarder ailleurs. Tout en restant humbles. Mais on aura du talent, a argué Lopez. Le mercato est compliqué pour tout le monde. Le LOSC a un avantage par rapport à d’autres clubs : sa capacité à anticiper, à prospecter puis à aller chercher des joueurs. La certitude pour notre entraîneur, c’est qu’il aura toujours un effectif de grande qualité à l’entame du championnat. »