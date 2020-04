LOSC – Mercato : Luis Campos a trouvé la première recrue de l’été

true

D’après divers médias locaux et Foot Mercato, le LOSC aurait mis la main sur le goleador des U19 du SCO Angers, Usman Simbakoli (18 ans).

La ficelle est connue mais elle a fait ses preuves ces dernières saisons. Chaque été, les équipes de scouts de Luis Campos travaillent à construire l’avenir du LOSC. Le club nordiste n’hésite notamment pas à se servir dans les autres centres de formation français et pas seulement sur des dossiers sensibles de grands clubs attirant la lumière (Aouchiche ou Lihadji cet été, Soumaré, Ballo-Touré ou Bamba par le passé).

Comme le rapportent « Goal.com » et « Ouest-France », Lille s’est lancé dans le recrutement de l’avant-centre du SCO Angers U19, Usman Simbakoli (18 ans), auteur de 16 buts en 13 matches de championnat cette saison. « Foot Mercato » rapporte même que le deal est déjà ficelé depuis le mois de février et que l’attaquant aux origines centrafricaine et nigériane a déjà paraphé un bail de cinq saisons. Luis Campos apprécie fortement l’intéressé.

Dans un premier temps, Simbakoli, qui fêtera ses 19 ans dans quelques jours, intègrera l’équipe réserve des Dogues. Le temps de finir sa post-formation avant d’être lancé dans le grand bain de la Ligue 1…