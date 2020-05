LOSC – Mercato : Mourinho aurait tenté sa chance pour Victor Osimhen

Depuis que José Mourinho a été aperçu régulièrement dans les tribunes de Pierre-Mauroy pendant sa période sans club, on sait que le Special One suit le LOSC avec attention. D’ailleurs, le coach portugais n’avait pas hésité à dépouiller Christophe Galtier de quelques adjoints à sa prise de pouvoir à Tottenham.

Mais voilà que désormais, c’est du côté des joueurs du LOSC que l’appétit de Mourinho se manifeste. Il y a quelques jours, la Voix du Nord annonçait que Tottenham aimerait s’attacher les services de Mike Maignan. Mais ce n’est pas tout.

Le journaliste Abdellah Boulma annonce en effet que Tottenham aurait soumis une offre concrète pour Victor Osimhen. Une proposition qui serait néanmoins assez éloignée de l’offre de 85 millions d’euros annoncée dernièrement par Telefoot.

Correctif et non des moindres :

Les dirigeants du #LOSC auraient bien reçu une offre de @SpursOfficial et non de #ChelseaFC pour l’international nigérian #Osimenh or le montant avancé de 85 M est erroné et largement surestimé. pic.twitter.com/cBi9ljH10Y

— Abdellah Boulma (@abdellahboulma) May 12, 2020